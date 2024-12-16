Эндокринолог Тананакина: целлюлит у мужчин может появиться на фоне гормонального дисбаланса

Целлюлит у мужчин — крайне редкое явление. Он может появиться при недостаточной функции яичек, на фоне гормонального дисбаланса, в случае проведения эстрогенной терапии, а также у пациентов, страдающих раком предстательной железы. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина в интервью РИАМО .

По словам специалиста, мужчины имеют особое строение подкожно-жировой клетчатки. Накоплению жира в поверхностных слоях кожи препятствует плотная и прочная сетка, которая образуется за счет перекрещивания коллагеновых волокон. В результате отложенный жир остается практически невидимым.

Важно помнить, что ключевую роль в образовании целлюлита играют не только гормоны, но и рацион питания, образ жизни и физическая активность, подчеркнула Тананакина.