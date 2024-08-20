Эндокринолог Тананакина рассказала, что грибы шиитаке и ежовик гребенчатый улучшают память

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что для улучшения памяти полезны ежовик гребенчатый, также известный как Lion’s Mane, и шиитаке. Об этом она сообщила РИАМО .

По ее словам, ежовик гребенчатый богат биологически активными веществами, такими как эринацины и гериценоны, которые способствуют росту и поддержанию здоровья нейронов в мозге.

Шиитаке, в свою очередь, содержат витамин D, а также такие соединения, как эрготионеин и полисахариды, которые могут укрепить иммунную систему и обладают противовоспалительными свойствами.

Кроме того, по мнению специалиста, эти грибы насыщены витаминами группы В, селеном и другими важными микроэлементами, которые оказывают позитивное влияние на умственную активность и способствуют улучшению памяти, добавил «Петербургский дневник».