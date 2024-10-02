Эндокринолог Тананакина предупредила, что отказ от мяса может привести к дефициту железа и цинка

Долгосрочный отказ от мясных продуктов может привести к нехватке ряда важных микроэлементов, необходимых для здоровья. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Отказ от мяса может вызвать дефицит витаминов группы B, железа, цинка и омега-3 жирных кислот. Для предотвращения этого рекомендуется употреблять обогащенные продукты, такие как растительные молока, крупы или специальные добавки.

Специалист также посоветовала добавлять в рацион бобовые, орехи, семена и зеленые листовые овощи. Важно помнить, что при высоком потреблении клетчатки необходимо пить достаточно воды, добавил сайт KP.RU.