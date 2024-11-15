Эндокринолог Тананакина посоветовала заниматься спортом и следить за весом для профилактики диабета

Чтобы не допустить развития диабета, достаточно следить за своим питанием и весом, а также заниматься спортом хотя бы 2,5 часа в неделю. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
По ее словам, достаточно даже быстрой ходьбы или плавания, хотя неплохо добавлять для общего здоровья и силовые упражнения. Трех тренировок по 50 минут будет вполне достаточно для того, чтобы снизить риск развития диабета.
Как добавил сайт KP.RU, также стоит внимательнее подойти к планированию рациона. В частности, стоит исключить из него сахар, быстрые углеводы, трансжиры и сладкие напитки.
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