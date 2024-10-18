Эндокринолог Тананакина посоветовала снизить потребление сахара до 3-4 чайных ложек в день

Употребление сахара в большом количестве приводит к кариесу, а также негативно влияет на работу всех систем организма. Для женщин допустимой ежедневной нормой являются 25 граммов сахара (шесть чайных ложек), для мужчин — 36 граммов (девять чайных ложек), сообщила эндокринолог Наталия Тананакина в интервью «ФедералПресс».