Эндокринолог Тананакина посоветовала снизить потребление сахара до 3-4 чайных ложек в день

Употребление сахара в большом количестве приводит к кариесу, а также негативно влияет на работу всех систем организма. Для женщин допустимой ежедневной нормой являются 25 граммов сахара (шесть чайных ложек), для мужчин — 36 граммов (девять чайных ложек), сообщила эндокринолог Наталия Тананакина в интервью «ФедералПресс».

Не стоит забывать про добавленные сахара, которые содержатся в соках, меде и прочих продуктах. Их доля в общем количестве калорий не должна составлять более 10%, отметила врач.

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