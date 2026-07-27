Эндокринолог Тананакина объяснила, почему универсальные советы по борьбе с ожирением не всегда работают

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина в интервью «Газете.Ru» заявила, что стандартные рекомендации по профилактике ожирения не всем подходят. Это связано с тем, что проблема лишнего веса включает в себя не только поведенческие, но и эндокринные, метаболические и психологические аспекты.

По словам специалиста, часто профилактика строится вокруг подсчета калорий и шагов, а также различных запретов в еде. При этом другие факторы, такие как инсулинорезистентность, гормональные сдвиги, особенности аппетита, хронический стресс, недосып и генетическая предрасположенность, игнорируются, отметил URA.RU.

Тананакина подчеркнула, что организм будет сопротивляться снижению веса, если человек постоянно испытывает голод, быстро устает, плохо спит, живет в стрессе или уже имеет инсулинорезистентность. В результате усиливается тяга к еде, а после ограничений может включаться компенсаторное переедание.

Эндокринолог считает, что идеальная программа профилактики ожирения должна быть персонализированной. Необходимо оценивать окружность талии, состав рациона, режим сна, уровень стресса, физическую активность, наследственность, гормональный фон и наличие метаболических нарушений, а не только вес.