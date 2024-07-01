Эндокринолог Тананакина назвала снижение аппетита в жару нормальной реакцией организма

При наступлении жары у большинства людей снижается аппетит, и это нормально. Об этом  РИАМО рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

По ее словам, это связано с тем, что при высоких температурах организму не нужно тратить энергию на поддержания тепла.

«Кроме того, процесс переваривания пищи сам по себе генерирует тепло, что также может уменьшить наше желание есть в жару», — отметила врач.

Как добавил «Петербургский дневник», летом важно питаться сбалансировано. При этом нужно потреблять не больше калорий, чем тратить.

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