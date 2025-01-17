Эндокринолог Симакова призвала родителей не кормить детей дубайским шоколадом

В мире сладостей появился новый тренд — дубайский шоколад. Эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала о рисках, связанных с употреблением этого лакомства.

Однако непривычные ингредиенты дунайского шоколада могут представлять опасность для здоровья, особенно у маленьких детей, написал «Петроград».

Врач рекомендует не давать его детям младше трех лет, а дошкольникам — разрешать не более одного-двух кусочков.

Эксперты НИИ подчеркивают важность изучения состава и оценки возможных рисков перед тем, как предлагать детям экзотические лакомства. Наличие необычных ингредиентов может негативно сказаться на детском организме.