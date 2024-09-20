Эндокринолог Сидорова: снижение уровня кортизола не станет гарантией уменьшения жировых отложений в области живота

Не всегда снижение уровня кортизола в организме дает гарантию уменьшения жировых отложений в области живота. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщила врач-эндокринолог Юлия Сидорова.
По словам медика, жировые отложения на талии действительно могут быть следствием повышения кортизола и уровня стресса. Другое дело, что избыточный вес всегда обусловлен целым комплексом факторов, написал сайт kp.ru.
На возникновение проблемы влияют генетические особенности, накопление жидкости в брюшной полости, вздутие из-за неправильного питания и даже неправильная осанка, добавила Сидорова.
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