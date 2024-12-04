Эндокринолог Сидорова потеря мышечной массы при диете приводит к диабету

Строгая диета не только спровоцирует повторный набор сброшенных килограммов, но также может спровоцировать развитие диабета. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог, основательница школы питания Юлия Сидорова.

Она объяснила, что при экстремальной диете организм теряет вес за счет мышц. В первую очередь уходят они, а только потом — жировая прослойка. Поэтому, если не добавлять к питанию спорт, то на фоне сокращения мышечной ткани может начаться диабет, предупредила врач.

Она добавила, что для здорового похудения нужно скорректировать размер порций, хотя бы раз в неделю ходить в спортзал и есть больше овощей.