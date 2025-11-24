Эндокринолог Самойлова рассказала, что прохладный компресс на лоб и виски поможет облегчить состояние при головокружении

Эндокринолог и врач превентивной интегративной медицины Анастасия Самойлова поделилась с NEWS.ru рекомендациями, как справиться с внезапным приступом головокружения.

По словам специалиста, важно сохранять спокойствие и сосредоточиться на глубоком ровном дыхании. Паника усиливает чувство дезориентации и ухудшает самочувствие. Врач рекомендовала выпить стакан чистой воды или некрепкого чая без сахара, поскольку обезвоживание может усилить головокружение.

Доктор подчеркнула, что необходимо сразу же принять сидячее или лежачее положение, найти точку опоры и обеспечить приток свежего воздуха. Важно избегать любых резких движений. Прохладный компресс, наложенный на лоб и виски, а также создание спокойной обстановки с приглушенным светом и отсутствием громких звуков могут принести дополнительное облегчение.

Если головокружение становится привычным явлением или сопровождается дополнительными симптомами, следует незамедлительно обратиться к врачу для выяснения причин и выбора оптимального лечения.