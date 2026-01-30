Семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова сообщила NEWS.ru , что домашние пельмени могут помочь в борьбе с преждевременным старением. Это связано с наличием в мясном фарше сильного антиоксиданта — карнизина.

Специалист подчеркнула, что мясо, используемое для приготовления пельменей, содержит карнизин, который препятствует «засахариванию» белков. Этот процесс ускоряет старение клеток и тканей, а также способствует развитию заболеваний. Наибольшее количество антиоксиданта содержится в говядине, свинине и баранине, привела слова доктора «Свободная Пресса».

Чтобы продукт приносил пользу, следует отдавать предпочтение домашним пельменям, а не покупным полуфабрикатам, которые часто содержат много соли, специй и стабилизаторов.

Оптимальным способом приготовления пельменей является варка, а не обжаривание. Из-за высокой калорийности блюда, в основном из-за теста, важно соблюдать умеренность в порциях. Желательно не превышать норму в 10–15 штук на порцию, подчеркнула Самойлова.