Эндокринолог Садовская указала на причины постоянного чувства голода

Врач-эндокринолог Виктория Садовская объяснила, почему человек может не чувствовать насыщения после еды, сообщает RT .

Садовская посоветовала различать физический и эмоциональный голод. Последний возникает из-за скуки, тревоги, стресса или усталости. В таких случаях человеку чаще хочется сладостей, фастфуда и другой калорийной пищи, но еда не устраняет причину переживаний.

Физический голод связан с потребностью организма в энергии и питательных веществах. Он может сопровождаться урчанием в животе, упадком сил и снижением концентрации. Сытость может не наступать при недостатке белка и клетчатки, строгих ограничениях в рационе или слишком маленьких порциях.

Аппетит также усиливается, если энергозатраты не соответствуют объему пищи, например при интенсивных тренировках. На него могут влиять антидепрессанты и нейролептики: при совпадении симптома с началом лечения или сменой дозировки следует обратиться к лечащему врачу. Садовская добавила, что повышенный аппетит вместе с потерей веса может указывать на эндокринные, инфекционные или онкологические заболевания.