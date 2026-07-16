Эндокринолог Садовская указала на пользу цельнозернового хлеба

Эндокринолог Виктория Садовская поделилась рекомендациями с Lenta.ru , какой хлеб наиболее полезен для организма.

По словам специалиста, предпочтение стоит отдавать цельнозерновому хлебу. Для его производства используется мука, сохраняющая все части зерна. Это придает продукту значительное количество клетчатки, благодаря которой нормализуется пищеварение и дольше сохраняется чувство сытости.

Также цельнозерновой хлеб славится своими антиоксидантными свойствами. Он обогащен витаминами группы B и важными минералами: магнием, железом и селеном. Эти элементы способствуют поддержанию здоровья и правильной работе всех систем организма, добавило АБН24.