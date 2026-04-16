Эндокринолог Садовская указала на недостатки смузи и сухофруктов в качестве перекуса

Эндокринолог Виктория Садовская в беседе с «Газетой.ru» поделилась мнением, что смузи и сухофрукты не могут считаться полезным перекусом.

По ее словам, для насыщения организма на длительное время нужны продукты, содержащие белки, клетчатку и медленные углеводы.

«Важно учитывать индивидуальные особенности организма, например наличие аллергии или непереносимости продуктов», — подчеркнула специалист.

Также Садовская обратила внимание, что смузи могут обладать высокой калорийностью, сопоставимой с полноценным приемом пищи, а сухофрукты часто содержат добавленный сахар. Она рекомендовала внимательно изучать состав продуктов и контролировать размер порций, добавил RT.