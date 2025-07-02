Эндокринолог Пронина призвала лечить ожирение из-за влияния болезни на сердце

Ожирение является фактором риска для развития различных заболеваний. Врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина в разговоре с Ura.ru отметила, что проблема поддается коррекции и лечению даже в запущенных случаях.

Пронина рассказала, чем опасен избыточный вес и как можно предотвратить его негативные последствия.

«Ожирение необходимо лечить, так как избыток жировой ткани увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата, бесплодия, нарушения менструального цикла и снижения потенции», — предупредила она.

Врач добавила, что при ожирении рецепторы жировых клеток перестают адекватно связываться с инсулином, что может приводить к сахарному диабету и метаболическому синдрому — нарушению гормональных и обменных процессов.

Кроме того, лишний вес может вызывать частые головные боли, повышение давления, одышку и снижать качество жизни в целом. Для диагностики ожирения врачи используют два параметра: индекс массы тела (ИМТ) и объем талии. Формула расчета ИМТ: вес в килограммах, разделенный на рост в метрах. Значение ИМТ, большее или равное 30, означает ожирение. Также ожирение диагностируется при окружности талии более 94 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин.