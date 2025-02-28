Эндокринолог Пронина: качественный сон ускоряет метаболизм и помогает худеть

Недостаток качественного сна может замедлить процесс похудения. Для поддержания здорового образа жизни взрослым рекомендуется спать 7–8 часов в сутки. Об этом Ura.ru сообщила врач-эндокринолог Дарья Пронина.

Как объяснила доктор, нехватка сна снижает уровень лептина, гормона насыщения, и повышает уровень грелина, вызывающего чувство голода, что ведет к перееданию. Сон влияет на работу областей мозга, связанных с удовольствием и принятием решений, усиливая тягу к высококалорийной пище.

Качественный сон важен для поддержания баланса в организме и ускорения метаболизма. Он способствует выработке белков, необходимых для сохранения мышечной массы, что улучшает обмен веществ.

Эндокринолог посоветовала соблюдать сбалансированную диету, богатую белками, полезными жирами и клетчаткой, и регулярно заниматься физической активностью, включая силовые тренировки и кардионагрузки. Важно также следить за режимом дня, управлять стрессом и обеспечивать организму достаточно времени для восстановления, заключила Пронина.