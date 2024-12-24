Икра рыб содержит большое количество микроэлементов, однако эксперты не рекомендуют злоупотреблять этим продуктом. Безопасная для здоровья доза икры составляет 20-25 граммов или четыре чайные ложки в сутки. Об этом рассказала врач-эндокринолог Дарья Пронина в интервью сайту Lenta.ru .

По словам специалиста, в икре содержится много соли, что может привести к повышению артериального давления. На этом фоне также повышается вероятность появления отеков, передают «Известия».

Сочетать икру можно с легкими и нежирными продуктами. Среди них — свежий лук, лимон, зеленый салат, заключила Пронина.