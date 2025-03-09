Эндокринолог предупредил, к чему может привести питание раз в день

Из-за питания раз в день увеличивается риск развития гастрита и желчнокаменной болезни. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

По словам специалиста, вырабатываемый в течение дня желудочный сок в отсутствие пищи раздражает слизистую оболочку ЖКТ и тем самым повышает риск развития гастрита.

Кроме того, редкие приемы пищи приводят к застою желчи в желчном пузыре и формированию сладжа, то есть плотных сгустков желчи, которые могут вызывать боли.

«У людей, имеющих генетические предпосылки к желчнокаменной болезни, существенно повышается риск ее развития», — объяснила врач.

Также редкое питание приводит к расстройствам пищевого поведения, а также к снижению уровня глюкозы в крови. В таком случае для нормальной работы мозга не хватает энергии, что приводит к головным болям и слабости. А в дальнейшем это вызвать приступы раздражительности и агрессии.

Организм, который не получает пищу в правильное время, по словам врача, переходит в режим сильной экономии энергии, что может привести к неприятным последствиям.

«Такая экономия может существенно замедлить метаболизм, что в дальнейшем совершенно точно нарушит процесс похудения», — рассказала Калошина, добавив, что после этого человеку, чтобы добиться похудения, придется еще больше сократить число потребляемых калорий.

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