Эндокринолог Поляков рассказал, что ромашковый отвар ускоряет заживление ран

Многие знают, что ромашковый отвар помогает успокоиться. Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал о других полезных свойствах этого напитка. Его слова передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, ромашка — это универсальный антисептик, поэтому отвар из нее обладает бактерицидным и умеренным противовирусным эффектом. Кроме того, он эффективен против грибков и может применяться при золотистом стафилококке.

Ромашковый отвар также способствует регенерации тканей, ускоряя заживление при травмах. Он обладает отличной антиоксидантной защитой и назначается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, язвенная болезнь и кишечные воспаления.

Однако Поляков предупредил, что людям с аллергией или повышенной чувствительностью к ромашке следует избегать употребления этого напитка.