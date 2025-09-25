Эндокринолог Поляков рассказал, что безопасная норма потребления очищенных семечек составляет 25 грамм

«Если говорить про норму потребления, в принципе, как для орехов, так и для семян безопасным и рациональным вариантом потребления является 20—25 грамм за один прием», — цитирует доктора сайт RT.

Специалист уточнил, что речь идет об очищенных орехах и семечках. В некоторых случаях, например, при употреблении тыквенных семечек, можно увеличить порцию до 50 грамм за один прием.

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» отметила, что осенью завтрак должен быть не только полезным, но и теплым.