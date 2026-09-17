Эндокринолог Поляков оценил эффективность напитка для сна Sleepy Girl Mocktail

В социальных сетях набирает популярность напиток Sleepy Girl Mocktail, который якобы помогает расслабиться и быстрее уснуть. Его готовят из газированной воды, магния и вишневого сока. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал «Вечерней Москве» , что вишня содержит мелатонин — гормон, регулирующий суточные биоритмы и цикл сна.

Однако эксперт выражает сомнение в том, что вишневый сок в составе напитка Sleepy Girl Mocktail оказывает сколько-нибудь заметный эффект на качество сна.

По мнению врача, основным действующим компонентом этого коктейля является магний. Концентрат вишневого сока действительно может содержать небольшое количество мелатонина, но его влияние едва ли будет выраженным и клинически значимым. На практике для достижения реального эффекта такой напиток должен быть фармакологически выверенным продуктом с четко определенной дозировкой активных веществ.

Диетолог также отметил, что существуют другие напитки, способные помочь организму расслабиться и ускорить процесс засыпания. В частности, зеленый чай или габа-чай богаты аминокислотой тианин, которая способствует снижению тревожности. Ромашковый чай тоже может быть полезен благодаря своим успокаивающим и легким противовоспалительным свойствам.