Эндокринолог Подпругина посоветовала заменить обычную соль на йодированную

Эндокринные заболевания влияют на жизненно важные системы организма, поскольку гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, регулируют обмен веществ, работу сердца, нервной и иммунной систем. Об этом рассказала главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Подпругина в беседе с pravda-nn.ru .

По словам медика, нарушения могут быть вызваны инфекциями, наследственностью, хроническими заболеваниями, операциями и приемом некоторых лекарств. Щитовидная железа регулирует обмен веществ и влияет на работу всех систем организма. При недостатке йода она не может вырабатывать достаточно гормонов, что приводит к гипотиреозу. Это состояние сопровождается утомляемостью, отеками, нарушением памяти, депрессией и проблемами с репродуктивной функцией.

Для профилактики заболеваний врач посоветовала употреблять йодированную соль. Это обычная поваренная соль с добавлением йодида или йодата калия, которая стоит всего на 10% дороже обычной. Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет 150–200 микрограмм, что обеспечивается четырьмя-пятью граммами йодированной соли. Важно помнить, что йод разрушается при нагревании, поэтому солить блюда рекомендуется после приготовления.