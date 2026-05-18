Эндокринолог Подпругина отметила роль щитовидки в работе иммунитета

Эндокринолог Наталья Подпругина подчеркнула значимость щитовидной железы для здоровья человека. Орган влияет на состояние кожи и волос, физическую активность, массу тела, сон, аппетит, умственные способности, настроение и даже механизмы старения, сообщила pravda-nn.ru .

Специалист также отметила, что щитовидка играет важную роль в работе иммунной системы.

«Ее гормоны стимулируют выработку Т-клеток, с помощью которых организм борется с инфекцией», — объяснила врач.

По статистике, более миллиона россиян сталкиваются с проблемами щитовидной железы. Снижение функции железы затрагивает 8% людей старше 50 лет, узловые образования обнаруживаются у 30% взрослых, а зоб в регионах с дефицитом йода встречается у 10–30% населения.