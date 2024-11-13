Эндокринолог Подорожнюк посоветовала добавить в ежедневный рацион 150 граммов белого хлеба

Польза белого хлеба заключается в том, что он содержит растительный белок, обогащен витаминами группы В и сложными углеводами. Однако суточная норма этого продукта в рационе не должна превышать 150 граммов, рассказала РИА «Новости» врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк.

По ее словам, белый хлеб полезнее всего употреблять с овощами и продуктами, богатыми белком. Кроме того, рекомендуется есть его совместно с жирами. Отличным вариантом станет бутерброд с сыром и маслом, приводит словам специалиста сайт «Свободная пресса».

Подорожнюк посоветовала не бояться белого хлеба, однако помнить о допустимом количестве в стуки. Злоупотребление этим продуктом, несомненно, негативно отразится на здоровье организма.