Эндокринолог Петрова предупредила об опасности частого приема анальгетиков

Регулярный прием обезболивающих дольше трех месяцев может спровоцировать лекарственно-индуцированную головную боль. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Ирина Петрова.

По ее словам, такой риск возникает, если голова болит 15 и более дней в месяц. При частых приступах необходимо обратиться к врачу и подобрать профилактическую терапию, а не только купировать недомогание.

Петрова отметила, что в большинстве случаев головная боль является самостоятельным недугом. Стресс, дефицит сна, алкоголь или избыток кофеина выступают лишь триггерами приступа. Лечение делится на купирование боли и профилактику хронического состояния. Перед приемом у невролога специалист посоветовала вести дневник симптомов и принимаемых препаратов.