Эндокринолог Петрова посоветовала не добавлять сахар в компот
Врач-эндокринолог Наталья Петрова рассказала, что домашний компот может быть полезной заменой газировке, если готовить его без сахара. Она также порекомендовала использовать ягоды и фрукты разных цветов, сообщает Sputnik.
Домашний компот может стать альтернативой газировке, если не добавлять в него сахар, обратила внимание Петрова.
Она пояснила, что любой сладкий напиток имеет высокий гликемический индекс. Из-за этого уровень сахара в крови резко повышается, происходит выброс инсулина, растет нагрузка на поджелудочную железу и может увеличиваться вес.
Вместо сахара врач посоветовала использовать сахарозаменители. Она напомнила, что в ягодах и фруктах уже содержатся естественные сахара, но уточнила, что при длительном хранении такого компота возможны нюансы.
Для большей пользы Петрова рекомендовала варить компоты из разноцветных ягод и фруктов. По ее словам, это помогает сделать состав напитка более разнообразным по витаминам и микроэлементам. В качестве примера она привела сочетание цитрусовых, черноплодной рябины, малины и манго.