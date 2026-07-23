Эндокринолог Петрова посоветовала не добавлять сахар в компот

Врач-эндокринолог Наталья Петрова рассказала, что домашний компот может быть полезной заменой газировке, если готовить его без сахара. Она также порекомендовала использовать ягоды и фрукты разных цветов, сообщает Sputnik .

Домашний компот может стать альтернативой газировке, если не добавлять в него сахар, обратила внимание Петрова.

Она пояснила, что любой сладкий напиток имеет высокий гликемический индекс. Из-за этого уровень сахара в крови резко повышается, происходит выброс инсулина, растет нагрузка на поджелудочную железу и может увеличиваться вес.

Вместо сахара врач посоветовала использовать сахарозаменители. Она напомнила, что в ягодах и фруктах уже содержатся естественные сахара, но уточнила, что при длительном хранении такого компота возможны нюансы.

Для большей пользы Петрова рекомендовала варить компоты из разноцветных ягод и фруктов. По ее словам, это помогает сделать состав напитка более разнообразным по витаминам и микроэлементам. В качестве примера она привела сочетание цитрусовых, черноплодной рябины, малины и манго.