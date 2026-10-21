Эндокринолог Петрова отметила, что человек может годами не замечать вред для организма из-за избытка соли и сахара

Избыточное потребление соли и сахара опасно накопительным эффектом, из-за которого человек годами не замечает вреда для организма. Об этом телеканалу ОТР рассказала нутрициолог и эндокринолог Наталья Петрова.

По словам специалиста, излишки соли и сахара не подают резких сигналов тревоги, поэтому изменения происходят медленно. В результате артериальное давление может расти постепенно, увеличивая риск развития инфарктов, инсультов и болезней почек.

Петрова отметила, что соль и сахар часто скрываются в готовой продукции: колбасах, соусах, полуфабрикатах и выпечке. При этом быстрые перекусы вытесняют из рациона полезные продукты из-за привычки есть на ходу. Чтобы снизить риски, врач посоветовала реже покупать промышленно переработанную пищу и регулярно добавлять в меню овощи, фрукты и другие источники клетчатки.