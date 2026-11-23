Популярные антивозрастные процедуры, инъекции и капельницы часто не имеют доказанной эффективности и несут риски для здоровья. Об этом радио Sputnik сообщила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Ирина Петрова.

По ее словам, составы в мезотерапии часто не стандартизированы, а косметические нити дают лишь краткосрочный результат и чреваты осложнениями. Экзосомы и стволовые клетки не одобрены для омоложения, а уколы гиалуроновой кислоты увлажняют кожу, но не замедляют общее старение организма.

Врач также предостерегла от витаминных капельниц, детокса и применения гормонов без подтвержденного дефицита. Гормон роста или тестостерон без показаний способны вызвать гипергликемию, отеки и сердечно-сосудистые патологии. Эндокринолог отметила, что качественных клинических исследований эффективности таких методик крайне мало.