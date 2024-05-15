Эндокринолог Павлова заявила, что курение электронных сигарет может спровоцировать проблемы с зачатием | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 11:57 Эндокринолог Павлова заявила, что курение электронных сигарет может спровоцировать проблемы с зачатием

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала о трудностях с зачатием ребенка у людей, которые курят электронные сигареты. Об этом написало издание «7Дней».

Медик пояснила, что у курящих женщин постепенно снижается уровень антимюллерова гормона (АМГ). Это так называемый маркер фертильности, указывающий на количество яйцеклеток.

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У мужчин складывается похожая картина. Павлова напомнила, что еще в 2020 году ученые в своем исследовании рассказали о снижении количества сперматозойдов при постоянном курении вейпов. Кроме того, химические вещества, содержащиеся в электронных сигаретах, способны замедлять сперматозойды.