Эндокринолог Павлова рассказала, что утренняя лень перед зарядкой связана с циркадными ритмами

Многие люди по всему миру сталкиваются с трудностями при выполнении утренней зарядки. Причины этого явления кроются не в недостатке силы воли, а в биологических процессах. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила сайту KP.RU , что утренняя «вялость» связана с циркадными ритмами.

По словам доктора, утром температура тела ниже, мышцы и суставы «не проснулись», а нервная система передает сигналы медленнее. Это здоровый эволюционный механизм, который помогает организму экономить энергию для дневной активности.

Особенно сложно «раскачать» себя по утрам в холодное время года, когда короткий световой день подавляет выработку серотонина — гормона бодрости. Организм «думает», что еще ночь, и отказывается от нагрузки.

Кроме того, хронотип человека может влиять на его готовность к утренним упражнениям. Если вы «сова», то естественный пик активности приходится на вечер, а утро — время спячки. Ранние тренировки идут вразрез с внутренними биоритмами, и организм не успевает выработать достаточное количество гормонов бодрости.

Недостаток сна также может стать причиной утренней лени. Исследование показало, что даже умеренные утренние упражнения вызывают сонливость и усталость, если за ночь тело и нервная система не отдохнули, подчеркнула Павлова.