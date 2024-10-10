Эндокринолог Павлова рассказала, что тщательное пережевывание пищи может спасти от деменции

Тщательное пережевывание пищи может спасти от деменции. К такому выводу пришли южнокорейские ученые после проведенного исследования. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, передала «Вечерняя Москва».

Как написала Neva.Today, у мужчин, жующих менее 30 раз за укус, риск деменции почти в три раза выше. По словам медика, мозг может ощущать первые признаки деменции задолго до постановки диагноза. Для того, компенсировать ослабление функций, он побуждает организм тщательнее пережевывать пищу.

Хорошее усвоение пищи стимулирует кровь циркулировать лучше, за счет чего мозг получает больше кислорода, добавила Павлова.