Эндокринолог Павлова призвала есть больше твердой пищи при похудении

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась советами по выбору продуктов для похудения. Медик рекомендует отдавать предпочтение твердой и хрустящей пище, так как она улучшает обмен веществ. Об этом сообщил сайт aif.ru.
Павлова отметила: «Структура еды напрямую влияет на обмен веществ. Пережевывание наиболее „цельных“ продуктов (где есть что пожевать) активирует специальные клетки в кишечнике – они регулируют пищеварение и выработку гормонов, связанных с насыщением и контролем сахара в крови».
По словам эксперта, когда блюдо требует тщательного пережевывания, люди потребляют на 26% меньше калорий. Эндокринолог советует включать в рацион больше сезонных овощей, орехов, цельных злаков и хрустящих фруктов, написало радио Sputnik.
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