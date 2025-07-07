Эндокринолог Павлова предупредила о рисках для кишечника от сока без клетчатки

Специалисты из США и Италии обнаружили, что сок без клетчатки может быть вреден для организма. Доктор медицинских наук Зухра Павлова поделилась своими наблюдениями с KP.RU .

По ее словам, в соках практически отсутствует клетчатка, которая питает полезные бактерии и помогает бороться с воспалением. Вместо этого в соках много сахара, что способствует размножению вредных бактерий и нарушает естественный баланс в организме.

«В соке практически нет клетчатки, которая питает полезные бактерии, способные бороться с воспалением, зато в нем много сахара», — отметила специалист.

Избыток углеводов может привести не только к проблемам с кишечником, но и к набору жировой массы. Кроме того, недостаток клетчатки может вызвать нарушение обмена веществ, ослабление иммунитета и даже психологические проблемы.

Хотя проблемы с кишечником могут проявиться не сразу, регулярные «очистки» соками могут иметь долгосрочные последствия для здоровья. Специалисты рекомендуют обращать внимание на сбалансированное питание вместо быстрых диет.