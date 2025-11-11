Эндокринолог Павлова предложила принимать триптофан для психоэмоционального состояния

В быстром темпе современной жизни многие стремятся найти способы поддержания хорошего настроения. В беседе с сайтом KP.RU эндокринолог Зухра Павлова предложила безрецептурную альтернативу антидепрессантам.

Специалист обратила внимание на витамины группы В, которые влияют на метаболизм всех тканей организма, включая ткани мозга. Глицин, являясь аминокислотой, действует как нейропротектор, защищая нервную ткань.

«Свойства триптофана как регулятора метаболизма связаны с тем, что он — предшественник двух веществ, очень активно влияющих на работу нервной системы», — отметила врач.

По ее словам, правильное сочетание триптофана с магнием и витамином В6 помогает улучшить качество сна и поддерживать психоэмоциональное состояние.