Эндокринолог Павлова посоветовала пить не больше двух чашек кофе в день

Кофе содержит множество различных микроэлементов, поэтому в умеренном количестве приносит только пользу. За счет тонизирующих компонентов напиток положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и стимулирует умственную деятельность. Однако переизбыток кофеина может серьезно навредить организму, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.
Специалист отметила, что допустимо пить не больше двух чашек кофе в день. При добавлении молока напиток получается более калорийным.
Злоупотребление кофе приводит к избыточной тонизации сосудов и повышает риски развития гипертонии. Кроме того, может развиться серьезная зависимость от кофе, сравнимая с зависимостью от психотропных веществ, заключила Павлова.
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