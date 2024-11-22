Эндокринолог Павлова посоветовала пить не больше двух чашек кофе в день

Кофе содержит множество различных микроэлементов, поэтому в умеренном количестве приносит только пользу. За счет тонизирующих компонентов напиток положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и стимулирует умственную деятельность. Однако переизбыток кофеина может серьезно навредить организму, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью радио Sputnik .

Специалист отметила, что допустимо пить не больше двух чашек кофе в день. При добавлении молока напиток получается более калорийным.

Злоупотребление кофе приводит к избыточной тонизации сосудов и повышает риски развития гипертонии. Кроме того, может развиться серьезная зависимость от кофе, сравнимая с зависимостью от психотропных веществ, заключила Павлова.