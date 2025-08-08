Эндокринолог Павлова посоветовала пить достаточное количество воды для сжигания жира

Для эффективного снижения веса необходимо не только правильное питание и занятия спортом, но и достаточное потребление воды. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в интервью KP.RU .

Медик подчеркнула важность воды для запуска процессов сжигания жира.

«Как говорят, что без кислорода не бывает огня, так и без воды жир не уходит из организма. С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм», — пояснила врач.

По ее словам, суточная норма воды индивидуальна и в среднем составляет от 30 до 50 миллилитра на килограмм веса. Примерно половину жидкости можно получить из супов, чая и других напитков, а остальное — из чистой воды.