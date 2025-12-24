Эндокринолог Павлова порекомендовала начинать утро со стакана теплой воды

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова поделилась с KP.RU советами, которые помогают организму проснуться зимой без стресса и настроиться на рабочий день.

Специалист рекомендует начать утро со стакана теплой воды, который запускает обмен веществ и пробуждает организм. По словам Павловой, важно дать себе время без информации и гаджетов: вместо новостей лучше включить музыку и сделать зарядку или растяжку. Прохладное умывание или душ также способствуют бодрому пробуждению.

Если режим сна нарушен, врач советует постепенно сдвигать время завтрака на 10–15 минут раньше каждую неделю. Оптимально есть через 30–40 минут после подъема, отдавая предпочтение белкам, сложным углеводам и фруктам, а кофе пить спустя час после еды. Такой подход помогает просыпаться бодрым и поддерживает здоровье мозга зимой.