Эндокринолог Павлова объяснила, какую роль селен играет в работе организма

Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что селен не управляет напрямую митохондриями, а относится к числу веществ, без которых не протекают отдельные биохимические реакции. Об этом она рассказала Zvezdanews , комментируя данные ученых Сеченовского университета.

Селен не управляет митохондриями напрямую, а является лишь одним из множества кофакторов, без которых не происходят определенные реакции, объяснила эндокринолог.

По ее словам, бесконтрольно принимать препараты после подобных публикаций не стоит, так как вреден как недостаток вещества, так и его избыток. Врач подчеркнула, что здоровье зависит от целого комплекса веществ, а не от одного микроэлемента.

Ранее ученые Сеченовского университета заявили, что селен способен «ремонтировать» поврежденные структуры клеток и поддерживать выработку энергии.