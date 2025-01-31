Эндокринолог Павлова: интенсивные упражнения подавляют высокий аппетит

Побороть повышенный аппетит с пользой для здоровья можно с помощью интенсивной физической нагрузки. Об этом пишет «Свободная Пресса» со ссылкой на врача-эндокринолога, доктора медицинских наук Зухру Павлову.

Специалист рассказала, что при высокой нагрузке уничтожается гормон голода — грелин.

«Интенсивные упражнения подавляют аппетит не хуже, чем инъекции для похудения. После небольшой пробежки иногда хочется есть, а интенсивная тренировка в зале напрочь отбивает аппетит», — отметила медик.

По словам Павловой, физическая нагрузка напрямую влияет на желание поесть после тренировки. Чем интенсивнее занятие, тем меньше аппетит. Особенно это касается женщин, так как у них изначально более высокий уровень грелина.

Однако не стоит перегружать организм тренировками, ведь чрезмерно интенсивные занятия опасны. Поэтому важно следить за реакцией организма, предупредила Павлова.