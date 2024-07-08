Эндокринолог Павлова: и при избытке, и при недостатке жира в организме человек будет иметь проблемы с иммунной системой
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что недостаток жира в организме является не меньшей проблемой, чем его переизбыток.
Дело в том, что в жировой ткани происходит синтез огромного количества жизненно важных веществ.
«Многие гормоны активизируются или даже формируются в жировой ткани. Жировая ткань также является амортизатором, который помогает сохранить внутренние органы, удерживает их», — пояснила медик.
Например, в организме женщины должно быть не больше 31% жира, в организме мужчины — не больше 24%. Павлова призвала перестать бояться жиров, а начать выбирать полезные — те, что содержатся в рыбе, оливковом масле, орехах и семенах.