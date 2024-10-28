Эндокринолог Павлова: хронические проблемы со сном ускоряют процессы старения мозга

Качество и продолжительность сна влияет на биологический возраст человека. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова, ее слова приводит сайт «ФедералПресс» .

По словам врача, ухудшению когнитивных функций в старости подвержены люди, которые имеют сложности с засыпанием, часто пробуждаются среди ночи, а также те, у кого поверхностный и короткий сон.

Пациенты с плохим сном в течение пяти лет, как правило, имеют мозг на два с половиной года старше, чем люди с качественным сном. Кроме того, хронические проблемы со сном негативно отражаются на скорости мышления, памяти и внимании, отметила Павлова.