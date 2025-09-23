Эндокринолог Овсепян назвала «красную бабочку» одним из признаков системной красной волчанки

Системная красная волчанка — это заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма. Врач-эндокринолог Тамара Овсепян сообщила «Известиям» , что одним из характерных симптомов болезни является «красная бабочка».

Как отметила доктор, «красная бабочка» проявляется на коже лица у 50% пациентов. Она связана с воспалительными процессами и возникает из-за чувствительности к солнечному свету.

По словам эндокринолога, системная красная волчанка агрессивно воздействует на организм, поражая различные системы, включая кожу, суставы, почки и органы зрения. Среди возможных последствий — синдром сухого глаза и повреждение слезных желез, что может привести к ухудшению зрения.

Кроме того, заболевание часто вызывает воспаление мелких суставов, приводя к полиартриту, добавила Овсепян.