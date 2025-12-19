Эндокринолог Осокина назвала шашлычки из овощей и мяса полезным перекусом для детей на Новый год

Детский врач-эндокринолог Елена Осокина в беседе с pravda-nn.ru поделилась идеей для праздничного перекуса, который понравится детям. По ее словам, на Новый год можно приготовить шашлычки из овощей и мяса.

Специалист предложила еще один вариант: вырезать фигурки из твердого сыра и использовать их для приготовления овощной пиццы с грибами.

Осокина отметила, что в качестве освежающего десерта можно подать желе, приготовленное из натурального сока с добавлением фруктов и ягод, добавил RT.

«Главное правило — все продукты должны быть свежими, натуральными и безопасными для здоровья вашего ребенка», — подчеркнула врач.