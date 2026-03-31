Эндокринолог Одерий предупредила, что любимые «здоровые» продукты могут стать врагами стройности

Некоторые продукты, которые принято считать полезными и неотъемлемой частью здорового рациона, могут незаметно повышать калорийность питания и приводить к набору веса. Особенно это касается тех продуктов и напитков, которые легко потреблять в избытке. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий в беседе с Life.ru подчеркнула, что не существует продуктов, которые сами по себе вызывают набор веса.

По словам эксперта, ключевую роль играет общий калораж рациона. Однако есть продукты, с которыми очень легко «перебрать» калории — именно они и создают иллюзию, что «толстеют от конкретной еды».

Например, орехи и ореховые пасты, хотя и богаты полезными жирами, но при этом очень калорийны: 100 граммов содержат до 700 ккал. Смузи и соки также могут быть источниками скрытых калорий: один стакан может содержать 300–500 ккал, при этом жидкая форма снижает чувство насыщения.

Сыр — еще один продукт, который легко переесть. Несмотря на пользу, его калорийность достигает 300–400 ккал на 100 граммов. Растительные масла — один из самых «скрытых» источников калорий: всего одна столовая ложка — около 120 ккал, при этом насыщения практически нет.

«Жидкие калории хуже воспринимаются — напитки не дают такого же чувства сытости, как твердая пища. Жиры обладают высокой энергетической плотностью: небольшой объем — много калорий», — подчеркивает эндокринолог.

Для контроля веса ключевыми остаются три фактора: общий калораж, уровень физической активности и пищевое поведение. Гораздо эффективнее — учитывать энергетическую ценность продуктов и соблюдать умеренность. Именно баланс, а не отказ от отдельных продуктов, лежит в основе стабильного веса и здорового питания, заключила Одерий.