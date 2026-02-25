Эндокринолог Мурадов рассказал, что жесткие диеты и болезни печени могут быть причиной высокого уровня глюкозы в крови

Врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов в беседе с Life.ru рассказал, что высокий уровень сахара в крови может быть вызван не только употреблением сладостей. Даже при полном отказе от сахара показатели глюкозы могут оставаться повышенными по нескольким причинам.

Одной из причин является хронический стресс и сильные эмоциональные переживания. Они сопровождаются выбросом кортизола и адреналина, которые стимулируют высвобождение глюкозы из печени. Это может привести к повышению концентрации глюкозы в крови даже без приема пищи.

Еще одной распространенной причиной является малоподвижный образ жизни. При недостатке физической активности мышцы хуже используют глюкозу, и инсулин не справляется с нагрузкой. Это может привести к повышению уровня сахара в крови.

Несбалансированное питание также играет важную роль. Жесткие диеты или неправильно составленный рацион могут включать большое количество продуктов с быстрыми углеводами, которые вызывают резкие скачки глюкозы.

Заболевания печени, такие как жировой гепатоз и цирроз, могут нарушать ее способность контролировать обмен сахара, что приводит к повышению показателей глюкозы. Кроме того, сбои в работе щитовидной железы, надпочечников и другие эндокринные нарушения могут снижать чувствительность тканей к инсулину и изменять обмен веществ.

Некоторые лекарственные препараты, включая глюкокортикостероиды и средства для лечения психических расстройств, также могут повышать уровень сахара в крови, вызывая инсулинорезистентность.

«Важно учитывать стресс, образ жизни, питание, состояние внутренних органов и гормональный фон», — заключил специалист.