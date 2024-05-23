Эндокринолог Мисникова: утренняя сонливость чаще всего является следствием остановки дыхания во сне

Профессор Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Инна Мисникова в беседе с «Ридусом» заявила, что утренняя или дневная сонливость чаще всего является следствием остановки дыхания во сне.

Многие люди даже не подозревают, что страдают от синдрома обструктивного апноэ сна. У этой патологии, кроме сонливости, если и другие проявления, например, головная боль по утрам.

«Если человек живет один и чувствует по утрам сонливость, ему нужно немедленно идти к врачу и попросить обследования на предмет нарушения дыхания во сне», — сказала эндокринолог.

Человеку, который испытывает сильную сонливость по утрам, скорее всего назначат полисомнографическое исследование, добавлена медик.