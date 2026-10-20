Эндокринолог Мисникова рассказала, что сонливость и тяга к еде осенью связаны с адаптацией организма к холодам

Сонливость и желание есть сытную пищу осенью считаются естественной адаптацией организма к холодам, однако в ряде случаев упадок сил указывает на проблемы со здоровьем. Об этом сайту Zvezdanews сообщила эндокринолог Инна Мисникова.

Врач пояснила, что из-за сокращения светового дня активнее вырабатывается мелатонин, вызывая дневную вялость. Тяга к калорийным блюдам также обусловлена эволюцией: тело стремится запасти энергию в виде жировой ткани на зиму.

При этом специалист призвала проконсультироваться с врачом при появлении тревожных симптомов. Поводом для обследования могут стать усталость даже после 8–10 часов сна, бесконтрольный набор веса, ухудшение памяти и апатия. Насторожить также должны сухость кожи, сильное выпадение волос, ломкость ногтей, отеки по утрам и постоянная зябкость.