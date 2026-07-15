Эндокринолог Михалева рассказала о рисках употребления кваса перед поездкой

Врач-эндокринолог предостерегла водителей от злоупотребления квасом перед поездкой. Оксана Михалева объяснила RT , что квас может содержать небольшое количество алкоголя.

Классический хлебный квас относится к продуктам естественного брожения. В процессе его приготовления образуется этиловый спирт. По словам специалиста, в большинстве магазинных напитков содержание алкоголя не превышает 1–1,2 %, а во многих пастеризованных вариантах оно еще ниже. Однако домашний квас может содержать больше спирта, поскольку процесс брожения в нем продолжается.

После употребления кваса алкотестер может на короткое время показать наличие алкоголя.

«Однако речь идет не о состоянии опьянения, а об остаточных парах спирта, которые временно остаются в полости рта», — отметила Михалева.

Если человек выпил один-два стакана обычного магазинного кваса и спустя 15–20 минут сел за руль, вероятность того, что прибор покажет значимое содержание алкоголя, крайне мала.

Эндокринолог подчеркнула, что при употреблении большого объема домашнего кваса или напитков с более высокой степенью брожения алкотестер может показать более высокие значения. Также кратковременный эффект могут вызывать кефир, айран, безалкогольное пиво и другие продукты.