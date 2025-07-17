Эндокринолог Михалева предостерегла от употребления сладкой газировки в жару

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала «Газете.Ru» о рисках употребления сладкой газировки в жаркую погоду. По ее словам, такие напитки могут привести к усиленному обезвоживанию организма.

Доктор отметила высокую концентрацию сахара в газировке и объяснила, что ортофосфорная кислота в составе маскирует излишний сладкий вкус.

«Дело в том, что сахар относится к осмотическим веществам, то есть тем, которые концентрируют воду вокруг себя и задерживают ее в организме», — привел слова Михалевой сайт aif.ru.

Из-за этого организм расходует запасы воды для выведения лишнего сахара, что особенно опасно в жару. Также врач напомнила о связи сахара с развитием ожирения.